Italia, l'allarme: "37 mila mamme lasciano il lavoro"

Nadia Pietrafitta 24 giugno 2020 a

a

a

Il nostro non è un Paese per donne. Quella che sembra una frase fatta diventa in un attimo una fotografia crudele, drammaticamente reale, guardando i dati forniti dall'ispettorato nazionale del lavoro. Nell'Italia 2019 sono state oltre 37 mila le lavoratrici madri che hanno presentato le loro dimissioni. In particolare sono state 37.611 - il 73% del totale - le giovani mamme che hanno scelto di rinunciare al proprio lavoro. Erano state 35.963, sempre il 73% del totale, nel 2018. I numeri cambiano quando si tratta dei papà: 13.947, 27% del totale, quelli che hanno rassegnato le proprie dimissioni.

Sono ovviamente le fasce d'età più giovani quelle più interessate: il 75% del totale dei rapporti di lavoro interrotti riguarda le madri da 29 fino a 34 anni e da 34 fino a 44 anni. Fra le motivazioni delle dimissioni o risoluzioni consensuali addotte da lavoratrici e lavoratori, la più ricorrente resta la difficoltà di conciliare l’occupazione lavorativa con le esigenze di cura della prole, registrata in 20.730 casi, in percentuale pari a circa il 35% del totale, sostanzialmente in linea con quella dell’anno precedente (36%).

Le voci e le percentuali individuate dallo studio dell'ispettorato del lavoro, ripercorrono nella teoria quelle che nella vita di tutti i giorni sono le discussioni che animano ogni chat 'delle mamme' che sia mai stata creata: "assenza di parenti di supporto" (quando i nonni non possono) in 15.505 casi, pari a circa il 27% del totale, "elevata incidenza dei costi di assistenza al neonato" (le rette dell'asilo nido o i soldi per la baby sitter) in 4.260 casi pari a circa il 7% del totale, mancato accoglimento al nido in 965 casi ("a voi vi hanno preso?"), pari a circa il 2% del totale. Ci sono poi il cambiamento della sede di lavoro (294 casi); distanza dal luogo di lavoro (1.821 casi); ragioni concernenti l’orario di lavoro (1.920 casi), tra mancata modifica dei turni, mancata concessione del part time e modifica delle mansioni svolte.

I dati "confermano la necessità e l'urgenza di misure rivolte loro come quelle su cui il Governo è già concentrato - commenta la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo - È poi mia intenzione avviare una seria azione di contrastato al part-time involontario, che penalizza principalmente le donne e, come stabilito dal programma di Governo, introdurre una legge sulla parità di genere nelle retribuzioni". Intanto, i numeri parlano chiaro. E nel 2019, si ricorderà, non c'è stata nessuna pandemia e le scuole sono state aperte. Pensare alla fotografia dell'Italia 2020 fa paura.

Nadia Pietrafitta (LaPresse)