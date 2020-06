Fase 3, niente calcetto: il Cts dice ancora no agli sport di contatto. Spadafora: "Non sono d'accordo"

24 giugno 2020 a

Attraverso un post pubblicato su Facebook il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha espresso la propria contrarietà alla decisione del Cts di non dare il via libera per la ripresa del calcetto e degli altri sport di contatto a livello amatoriale e dilettantistico.

"Sono riprese praticamente tutte le attività - ha detto Spadafora -, i gruppi di amici si vedono e passano ore insieme, mangiando allo stesso tavolo, ma soprattutto abbiamo visto in ogni parte d’Italia persone giocare ad ogni tipo di sport nei parchi o sulle spiagge. Riprendere le attività dei centri sportivi, con le garanzie assicurate dal documento delle Regioni su sanificazione e mantenimento dei dati per i giorni necessari, aumenterebbe - io credo - la sicurezza per tutti. Non sono d’accordo con questo parere del cts, confermo il mio parere positivo e resto in attesa del parere del ministro Speranza".