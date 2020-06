Varese, crolla edificio: morta madre e due figli

24 giugno 2020 a

Tragedia in provincia di Varese, oggi mercoledì 24 giugno 2020. La caduta di un cornicione di un edificio ad Albizzate ha portato alla morte di due bambini e della loro madre, mentre è illeso il terzo fratellino affidato al padre ed ospedalizzato a Gallarate. Lo sottolinea l'Areu nel suo aggiornamento, confermando il bilancio di tre vittime.

Un'altra donna ferita dal crollo, con più contusioni, è in ospedale a Varese. La mamma e il figlio maschio sono morti sul colpo mentre la bambina è morta all'ospedale di Gallarate, secondo quanto confermano fonti ospedaliere. La bambina era arrivata in arresto cardiaco e in condizioni disperate.