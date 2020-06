Coronavirus in Italia, altri 1.526 guariti. Ma anche 30 morti e 190 nuovi contagi

Sara Nucoli 24 giugno 2020 a

Il bollettino sul Coronavirus, in Italia, della Protezione Civile, certifica oggi 24 giugno 30 morti, 190 nuovi contagi e 1.526 guariti.

Nessuna vittima in 11 regioni: Veneto, Marche, Campania, Sicilia, Abruzzo, Trentino Alto-Adige, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise, Basilicata. Dei 190 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 88 nuovi positivi (il 46,3% dei nuovi contagi). Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia è 239.410, in terapia intensiva si trovano oggi 107 persone, sono ancora ricoverate con sintomi 1.610 persone. In isolamento domiciliare 16.938 persone. Il totale dei morti è di 34.644. I guariti raggiungono quota 186.111