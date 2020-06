Varese, crolla tetto di una palazzina: almeno due morti e si temono dispersi

24 giugno 2020 a

Tragedia in provincia di Varese, oggi mercoledì 24 giugno 2020. Il tetto di una palazzina è crollato nel pomeriggio ad Albizzate. Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco e operatori del 118.

Secondo quanto si apprende, una mamma e uno dei suoi bambini sono morti mentre un altro figlio è stato trasportato in ospedale in elicottero e versa in condizioni molto gravi. Sembra che la mamma e i due bambini si trovassero per strada e siano stati schiacciati dalle macerie.