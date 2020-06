"Tutta salute" su Rai3 di giovedì 25 giugno 2020: dolore cervicale e gelato

24 giugno 2020 a

a

a

E' in programma una nuova puntata di “Tutta Salute”. Andrà in onda giovedì 25 giugno 2020, alle 11.05 su Rai 3. Si parlerà dell’importanza della riabilitazione in caso di dolore cervicale con il professor Valter Santilli, Ordinario di Medicina Fisica e Riabilitativa presso l’Università La Sapienza di Roma, che sarà ospite in studio di Michele Mirabella e Pier Luigi Spada.

Nessuno può resistere ad un buon gelato, ma come gustarlo senza sensi di colpa quando saliamo sulla bilancia? Lo dirà la professoressa Mariangela Rondanelli, Responsabile dell'Unità di Nutrizione Clinica all'Università di Pavia.

Orzaiolo e calazio, in cosa si differenziano? Come si curano? Lo spiegherà Walter Calcatelli, Primario di Oculistica presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Roma.

'Oltre la pelle' contro il melanoma, un test può salvare la vita



E’ vero che in montagna non è necessario proteggere la nostra pelle dal sole? Ovunque si decida di trascorrere le vacanze, quali sono i prodotti giusti da utilizzare? Farà chiarezza Lucia Lospalluti, Dirigente Medico del Reparto di Dermatologia all’Università Policlinico di Bari, che sarà ospite di Carlotta Mantovan.