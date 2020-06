Coronavirus, il ministro Speranza: Primi 60 milioni dosi vaccino entro fine anno

24 giugno 2020 a

a

a

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ribadisce di essere "soddisfatto di aver firmato un'intesa con Germania, Francia e Olanda per la produzione del vaccino: nel contratto siglato con l'azienda c'è scritto che i primi 60 milioni di dosi saranno distribuiti entro la fine dell'anno". Speranza lo ha detto nel corso di un'intervista con il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, su Corriere.it.

"Ho lavorato molte ore con i miei colleghi ministri di Germania, Francia, Olanda proprio per recuperare un ruolo importante per l'Europa", ha detto Speranza. E c'è anche molto orgoglio nazionale. "Dentro questo vaccino c'è tanta Italia, non solo perché sono stato uno dei primi ministri a firmare l'accordo ma anche perché molta della progettazione e della realizzazione del vaccino ha a che fare con l'Italia. Saranno coinvolte realtà importanti, una con sede a Pomezia, un'altra ad Anagni". In generale, ha concluso il ministro, il nostro "è uno dei Paesi più avanti nella farmaceutica. E' un settore in cui l'Italia vuole essere fino in fondo in campo, per essere sempre più un Paese attrattivo. Abbiamo tutte le carte in regola per stare tra i primi".