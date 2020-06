Proposta di matrimonio in ospedale, lei muore dopo due giorni per tumore

Edoardo ha chiesto alla sua fidanzata Chiara di sposarlo in ospedale. Lei, malata di tumore, due giorni dopo il fatidico sì non ce l'ha fatta

Era andato in ospedale per chiedere alla sua fidanzata di sposarlo. Lei stava male, era malata di tumore e dopo due giorni dal fatidico "sì” non ce l'ha fatta. Questa è la storia di Edoardo Parisi, un trascorso da calciatore nei dilettanti, e Chiara Giuntoli. L'ha raccontata lo stesso ragazzo sulla sua pagina Facebook postando un video che riprende il momento della proposta di matrimonio. Un momento felice, infranto poi dalla morte della ragazza che avrebbe dovuto compiere 36 anni. Due giorni fa il funerale a Fucecchio, in Toscana, con lo struggente ricordo durante la messa "Sarà sempre accanto a me" ha detto Edoardo.