Blitz contro capi storici della 'ndrangheta, 21 arresti a Reggio Calabria

Maxi operazione contro la 'ndrangheta a Reggio Calabria, dove la polizia ha eseguito 21 ordinanze di custodia cautelare in carcere . Il blitz, coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia della procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha il permesso di arresto in api storici, elementi di vertice, luogotenenti e affiliati alle potenti cosche della 'ndrangheta De Stefano-Tegano e Libri , attivi a Reggio Calabria, ritenuti responsabili, un vario titolo, di associazione mafiosa, diverse estorsioni in danno di imprenditori e commercianti, detenzione e porto illegale di armi, aggravati dal metodo e dalla agevolazione mafiosa. Gli investigatori della squadra mobile della questura di Reggio Calabria e del Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine della polizia di Stato, coadiuvati dagli operatori dei Reparti prevenzione crimine e di altre squadre mobili del Sud, Centro e Nord Italia, per un totale di 200 agenti , stanno eseguendo anche numerose perquisizioni e alcuni sequestri di aziende.