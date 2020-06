Ornella Muti condannata, si diede malata e saltò lo spettacolo, ma era a cena con Putin e Costner

24 giugno 2020 a

a

a

Sei mesi di reclusione e cinquecento euro di multa per tentata truffa aggravata e falso. La condanna di Ornella Muti della Corte di Appello di Trieste del 2017 è stata confermata dalla Cassazione. L'attrice aveva cancellato uno spettacolo al Teatro Verdi di Pordenone dandosi malata, ma aveva poi partecipato ad una cena di gala in Russia con Vladimir Putin e Kevin Costner. La sospensione della pena è condizionata al pagamento di una provvisionale di 30mila euro al teatro che fu vittima del comportamento dell'attrice. In primo grado Ornella Muti era stata condannata a otto mesi di reclusione e 600 euro di multa, era il febbraio del 2015. L'attrice aveva presentato un certificato per laringo-tracheite con febbre, tosse e raucedine, la prescrizione di cinque giorni di riposo e il divieto di far uso della voce. Poi, però, le fotografie del gala di beneficenza la mostrarono a tavola con Putin e Costner.