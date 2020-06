Zanardi, l'ultimo post del figlio: "Io questa mano non la lascio. Dai papà, anche oggi un piccolo passo avanti"

24 giugno 2020 a

Niccolò, il figlio di Alex Zanardi, ha pubblicato su Instagram un nuovo post pieno di affetto e speranza per il padre ricoverato in coma indotto in terapia intensiva in seguito al gravissimo incidente dello scorso 19 giugno vicino a Pienza, in provincia di Siena.

Il ragazzo non ha mai lasciato l'ospedale Le Scotte di Siena, dove insieme alla mamma Daniela e alla nonna Anna sta vicino al campione. "Io questa mano non la lascio. Dai papà, anche oggi un piccolo passo avanti" ha scritto sul proprio profilo Instagram a corredo di una foto in cui stringe la mano del padre.