Coronavirus nell'Italia di mezzo: quasi 3omila casi. Morti, guariti, ricoverati: il punto regione per regione

Ormai sono quasi 30mila i casi di Coronavirus nell'Italia di Mezzo, l'ipotetica regione formata da Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio. Il dato si evince dal bilancio complessivo della protezione civile dopo gli aggiornamenti del 23 giugno. E' sempre la Toscana ad avere il triste primato dei positivi (oltre 10mila) ed è suo anche l'odioso record delle vittime: 1.100. Nella drammatica classifica è seguita dalle Marche a quota 994, poi Lazio 832, Abruzzo 460 e infine Umbria 78. In tutta l'area in oltre 24mila hanno superato la malattia mentre gli attualmente positivi restano poco più di duemila, di cui quasi novecento nel Lazio. Continua a scendere il numero degli ospedalizzati: 291. Sempre meno in terapia intensiva: 25.

Analizziamo i dati regione per regione.

Toscana: 10.217 casi, 1.100 morti, 8.780 guariti, 337 positivi, 26 ospedalizzati.

Marche: 6.775 casi, 994 morti, 5.288 guariti, 493 positivi, 11 ospedalizzati.

Umbria: 1.438 casi, 78 morti, 1.348 guariti, 12 positivi, 5 ospedalizzati.

Lazio: 8.033 casi, 832 morti, 6.315 guariti, 886 positivi, 200 ospedalizzati.

Abruzzo: 3.282 casi, 460 morti, 2.431 guariti, 391 positivi, 49 ospedalizzati.

Totale: 29.745 casi, 3.464 morti, 24.162 guariti, 2.119 positivi, 291 ospedalizzati

(Dati 23 giugno 2020)