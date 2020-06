Scuola a settembre, tutte le linee guida per tornare a fare lezione in classe

23 giugno 2020 a

La scuola si prepara per ripartire a settembre. In queste si sta varando il Piano per l'anno scolastico 2020/2021 con le linee guida per la ripresa dell'attività in presenza.

Frequenza scolastica in turni differenziati, organizzazione della classe in più gruppi di studio, formati anche da alunni di diverse classi ed età. Scuola anche al sabato, dove non già prevista, mentre l'attività didattica a distanza resterà ma in misura marginale. Mense confermate. Sono alcune delle indicazioni contenute nella bozza che la ministra Azzolina ha inviato alle parti sociali. Non vengono menzionate mascherine, strutture in plexiglass e divisori tra alunni. C'è solo un rinvio alle disposizioni di maggio da parte del comitato tecnico scientifico. In generale viene lasciata una discreta autonomia ai presidi e si lascia aperta una possibilità per svolgere lezioni all'aperto.

Per quanto riguarda le materne niente mascherine per i bambini delle scuole dell'infanzia e, per non spaventarli, gli educatori non potranno usare protezioni che nascondono il volto ma solo visiere di plexiglass. Previsti ingressi scaglionati tra le 7,30 e le 9,30. Vietato portarsi i giocattoli da casa.