Linea Verde Estate: in Molise la prima puntata con Marco Bianchi

Poche ore fa l'annuncio ufficiale sui propri canali social e Marco Bianchi, 41 anni, cuoco e personaggio televisivo nuovo conduttore di Linea Verde Estate, regala ai suoi followers su Instagram le prime anticipazioni. La versione estiva della storica trasmissione Rai che si occupa di raccontare le eccellenze dell'Italia (agricoltura e territorio) ripartirà infatti il 5 luglio dal Molise. In queste ore infatti i nuovi conduttori hanno girato le prime riprese - alcune nel borgo appenninico di Toro - ma anche preparato e gustato alcune pietanze come i cavatelli e la mozzarella al forno. Conto alla rovescia per la messa in onda.