Zanardi, il commovente post del figlio Niccolò: "Forza papà, ti aspetto"

"Forza papà, ti aspetto, torna presto" è il messaggio d'amore che Niccolò Zanardi ha voluto scrivere sul proprio profilo Instagram (pubblico). Corredato da una foto di papà Alex in primo piano. Il messaggio per il padre, atleta paralimpico 53enne ricoverato in prognosi riservata al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena dopo l'incidente in cui è rimasto coinvolto lo scorso venerdì, è stato pubblicato nella notte.

Il ragazzo, 22 anni, è nato dall'amore del pilota per la moglie Daniela Manni: i due si sono conosciuti quando lei era la team manager della squadra di Formula 3 in cui correva lui e si sono sposati nel 1996. Nel 1998 è nato Niccolò.