Zanardi, il bollettino sulle condizioni: “Quadro neurologico invariato, resta grave”

Le condizioni di Alex Zanardi, dopo la quarta notte passata in terapia intensiva, restano stabili. Lo rende noto il policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, dove l'atleta paralimpico bolognese era stato portato in eliambulanza in seguito al tremendo incidente di venerdì pomeriggio nel territorio di Pienza. "Le condizioni del paziente sono stabili, non si sono registrate novità significative", fa sapere l'ospedale.

"Il quadro neurologico resta invariato nella sua gravità. Il paziente rimane sedato, intubato e ventilato meccanicamente. Eventuali riduzioni della sedo-analgesia, per la valutazione dello stato neurologico, verranno prese in considerazione a partire dalla prossima settimana. La prognosi rimane riservata" recita il bolletino odierno. Nel frattempo la Procura di Siena ha interrogato i comandanti dei vigili urbani delle zone in cui si era svolta la staffetta 'Obiettivo Tricolore'.