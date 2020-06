Coronavirus, morti sospette: diciotto salme riesumate, cinque indagati

23 giugno 2020 a

Diciotto salme di anziani morti causa Coronavirus dovranno essere riesumate e sottoposte ad autopsia. Lo ha stabilito la procura di Reggio Emilia in relazione ai decessi nella casa di carità di San Giuseppe di Montecchio Emilia. E' il quotidiano Il Resto del Carlino a riportare la notizia, spiegando che vi sono cinque persone iscritte nel registro degli indagati dalla pm Piera Giannusa.

Due le ipotesi di reato formulate: omicidio colposo, oltre a delitto colposo contro la salute pubblica. A ricevere gli avvisi per i presunti fatti commessi dall'1 febbraio all’11 aprile, anche don Angelo Orlandini, 60 anni, parroco di Montecchio. E poi Fabrizio Bolondi, 54 anni, di San Polo, direttore della struttura, e la dirigente Beatrice Golinelli, 47 anni, pure lei di San Polo. Oltre ad Andrea Muzzioli, 51 anni, di Modena, responsabile del servizio di prevenzione e di protezione e il medico competente del lavoro, esterno, 68enne di Reggio, Paolo Formentini. Come riporta il quotidiano, il pm Giannusa ha deciso di disporre un accertamento tecnico irripetibile, "utile ad accertare sia le cause delle morti sia il nesso causale tra le disposizioni anti Covid e i decessi".