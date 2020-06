Terremoto, scossa di magnitudo 3.4 sul Monte Bianco. Non ci sono danni

23 giugno 2020 a

a

a

Una scossa di terremoto si è verificata questa mattina, 23 giugno, sul Monte Bianco. I sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato l'evento sismico alle ore 8.25. Epicentro ad una profondità di 10 chilometri, al confine tra la Francia e la Svizzera, magnitudo 3.4. Ai Vigili del fuoco della zona non risultano danni, né pare che il sisma abbia causato frane o smottamenti. In nottata altre due scosse più lievi (magnitudo 2 e 2.2) si erano verificate in provincia di Piacenza. Nella giornata di ieri, 22 giugno, invece, un evento di magnitudo 2 era stato registrato a Pietralunga, in provincia di Perugia.