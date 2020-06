Concussione, arrestato il comandante dei vigili del fuoco di Cosenza

23 giugno 2020 a

Il comandante dei vigili del fuoco di Cosenza, Massimo Cundari, è stato arrestato dai carabinieri di Cosenza con l'accusa di aver chiesto e ottenuto soldi da un imprenditore per concedere il rilascio di un'autorizzazione necessaria all'apertura di un impianto di Gpl. L’indagine, partita dalla denuncia dello stesso imprenditore che opera nel settore del commercio di prodotti petroliferi, avrebbe accertato il passaggio di denaro (poi sequestrato).