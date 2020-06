Tangenti e appalti truccati, dodici arresti a Milano. Indagate trenta persone. Giro da 150 milioni

23 giugno 2020 a

Presunte tangenti ed appalti truccati. Sono dodici le persone arrestate dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano nell'ambito di un'inchiesta della Procura milanese su presunte tangenti e appalti truccati. Tra i coinvolti ci sarebbero anche alcuni dirigenti dell'Atm, l'azienda di trasporti milanese. Nell'indagine sono stati ricostruiti episodi di corruzione e di turbativa d'asta in particolare nel settore degli appalti per l'innovazione e la manutenzione delle Metropolitane milanesi. Al centro delle indagini della Procura e della Finanza ci sono otto appalti da 150 milioni di euro. In tutto trenta le persone fisiche e otto le società indagate.