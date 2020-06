Mafia, decine di arresti. Coinvolti figli e mogli dei boss

23 giugno 2020 a

Un duro colpo alla mafia. Dall'alba di questa mattina, 23 giugno, gli uomini della polizia di Stato sono impegnati in una vasta operazione coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania. L'obiettivo è la completa disarticolazione di un imponente sodalizio di stampo mafioso. Sono centinaia gli uomini della Polizia di Stato, con i reparti speciali e i nuclei investigativi, impegnati nell'esecuzione di 52 misure di cui 44 di custodia cautelare in carcere a carico di appartenenti al clan mafioso Cappello-Bonaccorsi, coinvolte anche le mogli e i figli dei boss. Sono in corso numerose perquisizioni e importanti sequestri di beni principalmente nel capoluogo etneo.