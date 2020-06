Il governatore Rossi attacca Salvini su facebook: "La passeggiata sul ponte di Genova è una porcata"

23 giugno 2020 a

La passeggiata di Matteo Salvini sul nuovo ponte di Genova "è una porcata". Lo scrive sul suo profilo facebook il governatore della Toscana, Enrico Rossi, attaccando frontalmente il leader della Lega: "Io penso che ad inaugurare il nuovo ponte di Genova debba essere il presidente Mattarella in quanto rappresentante dell'unità nazionale".

Ancora: "La passeggiata elettorale fatta da Salvini è semplicemente una porcata, segno di insensibilità e scarso senso dello Stato, che offende gli italiani tutti, compreso -io spero- anche coloro che votano a destra. Toti e Bucci hanno sbagliato e non avrebbero dovuto accompagnarlo. Ma questa per Salvini è solo l'ultima, dopo quella in cui mangia ciliegie mentre Zaia parla di morti".