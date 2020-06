Emilio Fede arrestato a Napoli mentre era a cena con la moglie in un ristorante sul lungomare

23 giugno 2020 a

Il giornalista Emilio Fede è stato arrestato a Napoli per evasione. La notizia è stata riportata dal Roma. lLex direttore del Tg4 stava cenando con la moglie, Diana De Feo, in un ristorante del lungomare, per festeggiare il suo 89esimo compleanno.

I carabinieri gli avrebbero consegnato la richiesta del magistrato di Milano in cui il giornalista viene considerato latitante per evasione: Fede, infatti, non avrebbe atteso l’autorizzazione del giudice del tribunale di sorveglianza milanese e, scaduti i 7 mesi di domiciliari, si sarebbe messo in viaggio verso Napoli dopo aver informato i carabinieri di Segrate. Il giornalista deve completare la pena con altri 4 anni di servizi sociali.