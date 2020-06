Gamba amputata per le ferite dello scippo da 100 euro. Due arresti. Salvini: "Sigillateli in cella"

Marianna Castelli 23 giugno 2020 a

a

a

L'hanno scippata, trascinata lungo la strada e lasciata in una pozza di sangue. Poi sono fuggiti. La donna è stata soccorsa e subito trasportata in ospedale, dove però i medici sono stati costretti ad amputarle una gamba. Uno scippo da appena cento euro si è trasformato un una tragedia per una donna di 81 anni, a Morciano di Romagna, in provincia di Rimini. Due delinquenti le si sono avvicinati a bordo di uno scooter, le hanno strappato la borsa, ma nell'azione l'anziana è prima caduta, è stata trascinata e si è gravemente ferita. Poi anche i malviventi sono finiti per terra, ma si sono rialzati e sono fuggiti con il motorino che avevano rubato poco prima e che hanno poi abbandonato. Mentre la donna veniva operata dai chirurghi, costretti a privarla di una gamba, scattava la caccia all'uomo da parte dei carabinieri. Sei ore dopo il violento scippo hanno rintracciato in un locale uno dei due presunti autori del crimine. Aveva ancora sul corpo i segni dell'incidente avvenuto dopo aver sottratto la borsetta all'anziana. Dopo qualche minuto sono scattate le manette ai polsi dell'altro presunto autore: anche lui aveva ancora le ferite. L'81enne purtroppo versa in gravi condizioni, prima di essere sottoposta all'intervento ha raccontato con lucidità ai suoi figli che nella borsa c'erano poco più di cento euro e le chiavi di casa.

Durissime le parole con cui Matteo Salvini, leader della Lega, ha commentato l'episodio: "Un abbraccio alla signora e alla famiglia, un grazie alle forze dell’ordine e messaggi chiari al governo: giù le mani dai Decreti sicurezza, certezza della pena e celle ben sigillate per i delinquenti. Altro che svuotacarceri e premi vari...”.