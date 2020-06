Università, rivolta social degli studenti contro il governo che non riapre le aule

22 giugno 2020 a

E' una polemica bruciante quella che si sta consumando nelle ultime ore sui social, tanto da far diventare trend su twitter il termine università. Gli studenti sono letteralmente inferociti contro il governo che di fatto ha deciso di riaprire tutto quello che più o meno poteva, tranne gli atenei. E in una fase dell'anno in cui tanti ragazzi stanno sostenendo gli esami, tra mille difficoltà, l'esecutivo di Giuseppe Conte viene viene bersagliato sui social senza alcuna pietà. Sono centinaia e centinaia i messaggi molto critici contro la scelta di riaprire locali e persino discoteche, ma non le università. Non mancano le battute ironchie, ma nemmeno i sonori vaffa per una decisione che alla stragrande maggioranza degli universitari non è piaciuta proprio per niente. Intanto per il prossimo anno si prevede già un notevole calo degli iscritti.