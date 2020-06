Claudia Nainggolan, relax al sole e malattia alle spalle: "Finalmente una giornata al mare dopo un anno"

22 giugno 2020 a

Ha vissuto un periodo delicato, con un tumore al seno che l'ha messa a dura prova ma adesso la malattia sembra essere alle spalle. Claudia Nainggolan, la moglie del giocatore belga del Cagliari, si è concessa una giornata di relax in spiaggia e si è rilassata al sole, come reso noto tramite un post sui social. Ha pubblicato una foto e ha scritto: “Finalmente una giornata di mare. Dopo un anno dalla mia ultima giornata in spiaggia. E il rumore del mare sovrasta quello dei pensieri“. Insomma, dopo un periodo davvero difficile un raggio di sole era proprio quello che ci voleva per Claudia Nainggolan.