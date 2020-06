Novità in chiesa, arriva il distributore automatico di acqua santa

22 giugno 2020 a

a

a

Una novità clamorosa sta per approdare nelle chiese. Arriva infatti il distributore automatico di acqua santa. L’esperimento, nella fase 3 dell’emergenza coronavirus nella quale sono ancora previste le acquasantiere vuote, arriva dalla Germania dove diverse chiese di diverse diocesi hanno installato un distributore a pedale in acciaio di gocce di acqua santa. Il prezzo non è proprio economico, oltre 650 euro. Il parroco della cittadina bavarese di Painten, don Adrian Latacz, ha espresso il suo compiacimento a "katholisch.de": "Con il distributore di acqua santa possiamo ravvivare l’importante rito senza mettere in pericolo i fedeli". Per la serie: le idee originali in tempi di coronavirus.