Cane morso da una vipera, salvato dai vigili del fuoco con l'elicottero

Un grosso cane morso da una vipera. I vigili del fuoco sono dovuti arrivare a bordo di un elicottero per soccorrere l'animale. E' accaduto domenica 21 giugno. Il velivolo dei pompieri Drago 71 è intervenuto sulle Prealpi Venete nella zona di Col Nudo per recuperare il cane rimasto ferito ad una gamba, a causa di una vipera. Il proprietario era partito con la sua Maja per una escursione, poi l'animale si è ferito e sono scattati i soccorsi. Inizialmente i partecipanti all'uscita domenicale hanno cercato di portare l'animale in braccio, ma quando hanno capito che non era possibile hanno chiamato il 115.

Due operatori si sono calati dal mezzo in volo, hanno imbragato il cane e il proprietario e li hanno issati a bordo con il verricello, poi li hanno condotti al rifugio Carota di Pieve D'Alpagno (Belluno). L'uomo ha subito caricato Maja in auto per portarla al primo pronto soccorso veterinario per le cure dove è stato confermato il morso della vipera.