Coronavirus, nuovo record di contagi nel mondo: "Oltre 183 mila in un solo giorno"

22 giugno 2020 a

a

a

Nuovo record di contagi in un solo giorno nel mondo. L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha annunciato che sono stati oltre 183mila a livello globale i casi di Coronavirus registrati in 24 ore, un dato che appunto, fa segnare il record di contagi in un solo giorno.

Secondo il bilancio fornito dall'Oms, i 183.020 casi di Covid-19, la maggior parte dei quali (116.041) sono stati diagnosticati in America Latina, portano a 8,7 milioni il bilancio complessivo delle infezioni, mentre i decessi sono oltre 461mila. Il precedente record di contagi indicato dall'Oms risaliva al 18 giugno con 181.232 casi.

In Brasile sono oltre 50mila i morti legati alla pandemia di Covid-19. Lo hanno reso le autorità sanitarie locali, precisando che i 641 decessi registrati nelle ultime 24 ore hanno portato a 50.617 morti il bilancio ufficiale dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Secondo i dati forniti dal ministero della Sanità brasiliano, i contagi sono oltre un milione e rispetto a ieri si contano 17.459 infezioni in più. A livello mondiale solo gli Stati Uniti hanno registrato più decessi e casi del Brasile.

Il Messico registra altri 1.044 decessi a causa della pandemia di coronavirus e 5.343 nuovi casi di contagio. I dati ufficiali comunicati nelle ultime ore parlano di 21.825 morti dall'inizio dell'emergenza sanitaria su un totale di 180.545 casi confermati. Quella di Città del Messico resta la regione con il maggior numero di casi accertati, ben 42.479 con 5.451 decessi.