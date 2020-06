Coronavirus, il virologo Crisanti: "Nuove dichiarazioni Oms non so su quali basi"

22 giugno 2020 a

a

a

Nel programma televisivo Agorà su Rai3 il virologo Andrea Crisanti, professore di microbiologia dell'Università di Padova, ha parlato in merito all'Oms secondo cui ora per i pazienti sintomatici bastano 10 giorni di isolamento, per gli asintomatici 3 giorni.

"Non so su quali basi abbiano fatto queste dichiarazioni. La scienza è misura, mi chiedo quali siano i dati su cui abbiano deciso".

"Le persone si ammalano meno perché è diminuita carica virale grazie a distanziamento e mascherine", ha puntualizzato nel corso della trasmissione, il virologo, Secondo Cristanti "è una certezza" che le riaperture siano state fatte per favorire il turismo.