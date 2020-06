Zanardi, notte tranquilla. Il medico sulle sue condizioni: "Siamo fiduciosi"

22 giugno 2020 a

Notte tranquilla per Alex Zanardi. Arriva l'ultimo bollettino medico da Siena . "La notte tra domenica e lunedì è passata tranquilla, siamo fiduciosi . Il percorso non sarà breve, avremo bisogno di tempo per valutare Zanardi nelle settimane settimanali".

Lo ha detto il responsabile dell'emergenza-urgenza dell'ospedale Le Scotte di Siena, Sabino Scolletta, parlando ad Agorà, in onda su Rai 3. Lo scorso venerdì pomeriggio, il campione paralimpico bolognese è stato coinvolto in un incidente stradale con un mezzo pesante, che mantiene in direzione opposta, lungo la strada 146, nel territorio comunale di Pienza (Siena).