Terremoto, lieve scossa in Calabria: magnitudo 3.5. A Bronte, in Sicilia, leggero sciame sismico

Un terremoto di magnitudo 3.5 è stato registrato dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nella serata di domenica 21 giugno alle ore 22.04. L'epicentro è stato individuato nella costa nord occidentale della Calabria, nella piccola isola di Dino, davanti alla costa tra Praia a Mare e San Nicola Arcella, a 270 chilometri di profondità, aspetto che ha resto il movimento tellurico particolarmente live. Non ci sono state conseguenze per cose o persone. Scosse di entità minore cioè 2.6 e 2.9, si sono verificate in seguito a Bronte, in provincia di Catania, rispettivamente alle 22.17 e alle 23.25. Erano state precedute da un 2.8 alle 21.07.