Coronavirus, si dimezza il numero di morti in un giorno. I nuovi casi sono 224

Dati molto positivi dal bollettino del 21 giugno della protezione civile sull'emergenza sanitaria da Coronavirus in Italia. I nuovi casi sono 224, decrescita lieve rispetto al giorno prima, ma per fortuna calano in maniera importante i morti. Sono 24, contro i 49 del precedente bollettino. Le vittime ufficiali diventano 34.634. Dall'inizio della pandemia i positivi salgono a 238.499, ma gli attualmente infetti scendono di 24o e diventano 20.972. Sono ricoverati in terapia intensiva 148 pazienti, quattro in meno rispetto al 20 giugno. Mentre 2.314 sono negli altri reparti (-160), in condizioni meno gravi. Il resto (88%) in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. I tamponi effettuati sono stati 40.500 e le persone guarite 440. Guardando i dati da un punto di vista locale si nota come la Lombardia sia ancora la regione più colpita: dei 224 nuovi casi ne ha registrati ben 128. E oltre la metà dei decessi, 13 su 24, è avvenuta sul territorio lombardo.