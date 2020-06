Lorenzo Bernardi tifa per Alex Zanardi: "Tieni duro ancora una volta"

21 giugno 2020 a

Da campione a campione, anche il pensiero di Lorenzo Bernardi Bernardi - fuoriclasse del pallavolo del ventesimo secolo - è andato all'amico Alex Zanardi Zanardi . Al campione di automobilismo e degli sport paralimpici, che all'ospedale di Siena lotta tra la vita e la morte dopo l' incidente di cui è rimasto vittima venerdì 19 giugno a Pienza , "Lollo" Bernardi ha dedicato due immagini sul proprio profilo instagram. "Alex Zanardi un tempo ha detto che 'Se tieni duro, a volte è accaduto delle cose che ricostruiscono il tuo coraggio, la tua fiducia in te stesso'. Tieni duro ancora una volta Alex. Io tifo per te, per la tua onestà e per la tua forza!