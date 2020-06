Gdf, controlli in mare: in un anno sequestrate 16 tonnellate di droga, arrestati 15 narcotrafficanti

21 giugno 2020 a

I Dati diffusi Dalla Guardia di Finanza in Occasione del 246esimo anniversario della fondazione, emergono nell'ambito del contrasto Ai traffici illeciti di Sostanze stupefacenti perpetrati via mare, nel 2019 le Fiamme Gialle Attraverso la Componente aeronavale Hanno sequestrato Oltre 16 Istruzioni di droga e arrestato 15 narcotrafficanti. Nel contrasto ai fenomeni illeciti che interessano le coste meridionali del Paese, la Guardia di finanza ha posto particolare attenzione al settore del basso Adriatico e dell'alto Ionio prospiciente le coste calabresi e pugliesi, dove prosegue, anche se in misura ridotta, il fenomeno del traffico di stupefacenti via mare attraverso l'uso di potenti gommoni oceanici e di motoscafi, in grado di acquisto velocemente ingenti quantitativi di droga.