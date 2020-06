Icardi, figlia di 5 anni dà lezioni di trucco su Instagram: 5 milioni a guardare il tutorial

20 giugno 2020 a

Mascara per gli occhi, blush per le guance, ombretto rosa e rossetto fuxia, ma «per farlo dovete chiederlo a vostra mamma: io gliel’ho chiesto e ha detto di sì». Boom di visualizzazioni su Instagram per Francesca Icardi, figlia di Mauro Icardi e Wanda Nara, dopo che la madre ha postato ieri alcuni video della piccola, 5 anni, intenta a realizzare dei ’tutorial’ di trucco per i suoi ’followers’.

I video sono realizzati sia in italiano che in spagnolo, intitolati dalla madre ’Francesca Icardi Make Up, 5 annì. «Sono italiana, ma mi piace utilizzare i prodotti argentini», dice la figlia della coppia, parlando come una scafatissima influencer. «Questo prodotto pizzica un pò, ma non fa nulla», prosegue. Quasi ottomila i commenti sotto i filmati, moltissimi di apprezzamento per la bellezza della bambina, qualcuno infastidito, qualcuno indignato. L’ultimo video postato da Wanda Nara rivela che, in un solo giorno, le visualizzazioni hanno raggiunto l’incredibile cifra di 5 milioni. «Ciao a tutti, sono Francesca Icardi e sono molto molto felice per le 5 milioni di persone che hanno visto i miei tutorial di trucco, ma vorrei che presto fossero ancora di più, di più di più», dice la bambina.