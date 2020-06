Coronavirus, aumentano i medici morti per il Covid. In Italia sono 169

20 giugno 2020 a

Purtroppo si allunga l'elenco dei medici morti in Italia a causa del Coronavirus. I decessi sono arrivati a 169. E' quanto si evince dall'elenco aggiornato della Federazione nazionale Ordine dei medici Chirurghi e odontoiatri (Fnomceo). L'ultima vittima è Jesus Gregorio Ponce, medico di medicina generale in pensione, che continuava a esercitare come libero professionista. Ponce è morto il 29 di maggio. In Italia i decessi ufficiali causati dal Covid 19 dall'inizio della pandemia sono 34.561. I casi totali sono 238mila, mentre le guarigioni quasi 182mila. Nella prima fase della pandemia i sanitari non hanno potuto contare su dispositivi di protezione efficaci, aspetto che è stato pagato a caro presso.