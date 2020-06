Coronavirus in Italia, altri 47 morti e 251 nuovi contagi. I guariti a quota 181.907

19 giugno 2020 a

Sul fronte Coronavirus il bollettino della Protezione Civile in Italia registra, oggi 19 giugno, 47 morti (totale decessi 34,561) e 251 nuovi contagi (totale 238.011). In terapia intensiva si trovano oggi 161 persone, 7 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 2.632 persone, 235 meno di ieri. In isolamento domiciliare 18.750 persone (-1.316 rispetto a ieri). I guariti raggiungono quota 181.907. Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 1.558 unità (ieri erano stati 824).