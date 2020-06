Alex Zanardi, intervento chirurgico all'ospedale di Siena: operazione alla testa

Nicola Uras 19 giugno 2020 a

a

a

Alex Zanardi, ricoverato all'ospedale Le Scotte di Siena, è sottoposto a un delicato intervento di neurochirurgia iniziato alle 19. Le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato nell'incidente stradale vicino Pienza, nei pressi del bivio per la località Sant'Anna in Camprena.

Alex Zanardi, incidente stradale in handbike: trasportato all'ospedale di Siena con l'elisoccorso

Secondo le prime ricostruzioni Zanardi, poco dopo le 17, avrebbe impattato contro un autocarro che procedeva nella direzione opposta. L'atleta paralimpico stava partecipando con un gruppo di altri atleti diversamente abili ad una manifestazione cicloturistica iniziata in provincia di Arezzo e che avrebbe dovuto concludersi a San Quirico d’Orcia. Al momento dell’incidente il gruppo era scortato dalla Polizia Municipale di Pienza. Alex Zanardi chiudeva il gruppo dei corridori e ha battuto la testa violentemente contro il mezzo pesante. Procedono ai rilievi del sinistro i carabinieri della Compagnia di Montepulciano. Oltre ai carabinieri sul posto si è portato un magistrato della Procura di Siena.