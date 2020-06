Alex Zanardi in condizioni gravissime. Trasportato in ospedale in elicottero dopo l'incidente stradale

19 giugno 2020 a

Alex Zanardi è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. Il campione è stato vittima di un terribile incidente stradale lungo la statale 146, nel territorio comunale di Pienza, in provincia di Siena. Era protagonista di una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, iniziativa che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in hand bike, bici o carrozzina olimpica. Si tratta di un progetto di avviamento allo sport per atleti disabili. L'incidente è avvenuto lungo la statale 146. I soccorsi sono stati immediati e sul posto è arrivato l'elisoccorso Pegaso che ha trasportato l'ex pilota di Formula 1 al Santa Maria alle Scotte di Siena dove è stato trasportato in codice tre. Le condizioni di Zanardi sono considerate gravissime. Stando alle prime ricostruzioni nell'incidente sarebbe stato coinvolto un mezzo pesante. Classe 1966, bolognese, Zanardi è stato vittima di un gravissimo incidente nel 2001, durante la gara automobilistica del campionato di Formula Kart nel circuito tedesco del Lausitzring. Dopo 16 interventi chirurgici e 7 arresti cardiaci, i sanitari riuscirono a salvargli la vita.