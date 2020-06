Coronavirus, il ballo liscio solo tra conviventi e affetti stabili: le linee guida dell'Emilia Romagna

19 giugno 2020 a

"Ballo liscio solo tra conviventi" è la nuova regola con cui la Regione Emilia Romagna dà il via libera ai balli di coppia. Resta dunque vietato - per il momento - il ballo di coppia tra persone non congiunte. Per ora dunque esulta il popolo delle balere. Nelle linee guida per la riapertura delle discoteche è stata aggiunta infatti una specifica in cui si chiarisce che "il ballo di coppia è consentito tra conviventi (e affetti stabili), sia nelle discoteche che in altri luoghi come sagre, feste paesane, balere e stabilimenti balneari, purché all’aperto". Malumore tra i gestori dei locali e gli organizzatori delle serate.