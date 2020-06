Coronavirus, focolaio in provincia di Alessandria: 13 positivi in una Rsa

19 giugno 2020 a

Undici casi di Coronavirus tra gli ospiti della Rsa della Madonna del Pozzo a San Salvatore, in provincia di Alessandria. E anche due operatori sanitari sono risultati contagiati. La notizia del nuovo focolaio in Piemonte è stata diffusa dal sindaco Enrico Beccaria. La struttura ospita 60 persone e tra gli undici positivi solo 3 avevano sintomi gravi e sono stati trasferiti all'ospedale di Casale Monferrato (reparto Malattie Infettive). Gli altri 8 sarebbero asintomatici sono stati trasferiti alla clinica Salus ad Alessandria, decisione presa per salvaguardare gli ospiti negativi. A casa invece le due Oss contagiate. Monitorato il resto del personale e degli ospiti.