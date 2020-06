Enrico Nigiotti indagato dalla Procura di Livorno per frode alle assicurazioni. Il cantante: "Io estraneo"

19 giugno 2020 a

Il cantautore toscano Enrico Nigiotti è tra gli indagati (sono in tutto 89) per aver acconsentito a falsificare il referto medico di un incidente stradale in cui era rimasto coinvolto e avere un risarcimento più alto (una cifra di circa 12mila euro). Con il brano "Baciami adesso" si era piazzato diciannovesimo all'ultimo Festival di Sanremo. Sui social ha scritto un lungo post sulla vicenda dichiarandosi estraneo ai fatti.

Avrebbero falsificato la documentazione sanitaria e informatica di decine incidenti stradali per ottenere illeciti risarcimenti da parte delle compagnie assicurative è l'accusa al centro di un'inchiesta della Procura di Livorno che ha portato all'esecuzione di 10 misure cautelari eseguite dai carabinieri e che ha permesso di sgominare una presunta associazione per delinquere dedita alle truffe alle assicurazioni.