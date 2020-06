Bambino di otto anni ingoia stella di metallo, salvato dai chirurghi del Niguarda di Milano

18 giugno 2020 a

Un bambino di otto anni ha rischiato di morire per aver ingoiato una stellina di metallo del diametro di 1,5 centimetri. La stella si è bloccata nella trachea. Il piccolo è arrivato all'ospedale Niguarda di Milano dopo che aveva inalato l'oggetto da più di 24 ore, trasferito d'urgenza da un altro nosocomio milanese. "Il bambino era gravemente asfittico e abbiamo deciso di intervenire immediatamente", spiega Massimo Torre, direttore della chirurgia toracica. "Non si poteva aspettare oltre e alle due della notte la sala operatoria era pronta per la procedura di rimozione". L'operazione è durata circa un'ora. I sanitari hanno utilizzato un broncoscopio, introdotto attraverso le vie aeree. Con una pinza miniaturizzata sono riusciti a estrarre l'oggetto. Un intervento particolarmente delicato perché in casi del genere occorre evitare danni alle strutture, in questa circostanza, ad esempio, alle corde vocali.