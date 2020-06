Bufera su Sergio Sylvestre, dimentica le parole dell'inno di Mameli. Lui prova a giustificarsi

18 giugno 2020 a

In un calcio che ancora fa fatica a scaldare il cuore agli appassionati tra stadi a porte chiuse, giocatori fuori condizione e finte coreografie televisive, anche un'esibizione canora sbagliata prima della finale di Coppa Italia finisce per scatenare il putiferio. E così a suscitare l'ironia e le critiche del web è stata l'interpretazione dell'inno di Mameli da parte di Sergio Sylvestre, cantante emerso dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Nel momento de "Le porga la chioma", Sylvestre ha avuto due secondi di esitazione, per poi riprendere il brano non senza imbarazzo. Nel day after Sergio ha provato a giustificarsi: "E' stata una sensazione incredibile, vedere uno stadio così vuoto e sentire una eco fortissima. Mi sono bloccato - ha spiegato - perché mi veniva una tristezza molto forte. Sono una persone sensibile certe cose quando sono sul palco mi convolgono tanto".