Coppa Italia, Napoli-Juventus: Sylvestre pugno chiuso e strofa dell'inno d'Italia dimenticata. Il web si scatena

Sergio Sylvestre, l'ex cantante di Amici sconvolge la Coppa Italia 2020 poi vinta dal Napoli ai calci di rigore contro la Juventus. con i social scatenati nella polemica. Il cantante si esibisce all'Olimpico prima: pugno chiuso e strofa dell'Inno di Mameli a vuoto , forse per l'emozione o perché dimenticata. L'esecuzione non certo impeccabile dell'inno in diretta televisiva su Rai1, infiamma la polemica, soprattutto sui social dove in molti prendono posizione e criticano quanto accaduto all'Olimpico poco prima del fischio di inizio di una sfida finita 0-0 ai regolamentari e che poi ha visto il successo netto ai calci di rigore della squadra di Gattuso.