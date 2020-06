Maturità, Ladispoli: negativo il test per la docente sottoposta a tampone

17 giugno 2020 a

a

a

«È risultato negativo al test molecolare un docente di Ladispoli che nella giornata di ieri, martedì 16 giugno, aveva comunicato agli altri componenti della commissione d’esame del Liceo Pertini di aver accusato tosse e problemi respiratori.

Sottoposta prima al test sierologico, il docente, ha successivamente effettuato il tampone al drive-in di Civitavecchia che ha dato esito negativo». Lo comunica in una nota la Asl Roma 4. Per ragioni di sicurezza gli esami di maturità sono stati sospesi temporaneamente anche all’istituto Padre Alberto Guglielmotti di Civitavecchia, dove l’insegnante presta servizio. Domani, presumibilmente, dovrebbero svolgersi regolarmente in entrambi i licei.