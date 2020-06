Scuola, il ministro Azzolina: dal primo settembre scuole aperte per il recupero

17 giugno 2020 a

a

a

«Abbiamo fatto una proposta alle regioni per il 14 settembre, se intendiamo il riportare tutti gli studenti in aula, ma già dall’1 settembre le scuole saranno aperte per recuperare le attività di apprendimento per gli studenti e le studentesse che sono rimasti indietro». Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Lucia

Azzolina, a Bergamo per l’avvio degli esami di maturità, parlando del riavvio delle attività didattiche a settembre.

«La scuola è stata sempre al centro dei pensieri di questo governo. Io chiedo quale sarebbe stata l’alternativa alla didattica a distanza nel momento in cui eravamo tutti chiusi a casa. Abbiamo fatto di tutto per restare vicini ai nostri studenti», ha aggiunto il ministro all’istruzione Lucia

Azzolina dal’iits di Bergamo dove si è recata per il primo giorno degli esami di maturità. «Non ha funzionato dappertutto allo stesso modo - ha proseguito il ministro - abbiamo investito soldi per comprare tablet pc. Ma ricordiamoci quello che è successo negli scorsi mesi, l’Italia deve avere memoria storica. Ce l’abbiamo messa tutta».