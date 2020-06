Esami di maturità, ecco come funziona la prova finale delle scuole superiori

17 giugno 2020 a

Tutto secondo copione, per quanto si può parlare di copione dopo l' emergenza Coronavirus che per alcuni mesi ha letteralmente rivoluzionato la scuola italiana, nella prima giornata degli esami di maturità . Alle 8,30 di mercoledì 17 giugno è iniziato per mezzo milione di ragazzi in tutta italia un viaggio che, proprio a causa delle disposizioni previste per il contenimento del contagio, non ha precedenti.

