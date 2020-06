Bobo Craxi investito a Roma da una poliziotta contro mano ricoverato in ospedale: "Saluti dal Santo Spirito"

16 giugno 2020 a

Bobo Craxi, ex sottosegretario agli Affari esteri del secondo governo Prodi, è stato investito questa mattina, martedì 16 giugno, a piazzale Flaminio, a Roma, ed attualmente ricoverato presso l’ospedale Santo Spirito.

A raccontare l’incidente, sui social, è lo stesso Craxi, che in post su Twitter scrive: «Non pubblicherò le foto. Ma voglio comunicare che sono stato investito in pieno centro da una poliziotta che guidava contro mano. Diciamo che succede. Saluti dal S.Spirito». «L’umore è buono, i medici bravissimi; in genere accade di peggio. Ciò che si è rotto si ricostruirà. La mia fiducia nella pubblica sicurezza però è salda» e aggiunge ironico «non mi piacciono le comunicazioni private in pubblico. Però essere investito dalle forze dell’ordine mi sembrava un must».